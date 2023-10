Et 14 meter langt kunstværk skabes af tidligere elev

40 elever har været inde over det særlige kunstprojekt på Varde Gymnasium. Et 14 meter langt kunstværk pryder nu væggene i skolens musikhus. Kunstneren og argentineren Gonzalo Duport står for værket, han giver som en gave til skolen efter sit udvekslingsophold for 22 år siden.

- Jeg startede med at arbejde med kunsten her på skolen. Og nu er jeg tilbage med mine egne ting. Det her en god og positiv måde at slutte ringen på, fortæller Gonzalo Duport.



Han har tidligere gæstet skolen, hvor han også har deltaget i spanskundervisning på stedet. Det er gymnasielærer Inge Lise Mateos, der har inviteret argentineren.

- Det er sådan en dejlig historie, at han har gået her og har fået inspiration til at male, og at han nu vil give noget tilbage, fortæller Lise Mateos.