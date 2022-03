Et 625 kilometer lang højspændingskabel snoede sig i dag i land på Vestkysten

Når det er klar til at blive taget i brug næste år, så kan der sendes 1.400 megawatt mellem de to lande - det er over tre gange så meget, som Esbjergværket kan sende ud og nok til at forsyne 1,4 millioner husstande med strøm.



Kablet transporterer strøm i begge retninger, men man forventer, at det primært kommer til at sende strøm fra os her i Danmark til England de første år - vi har nemlig en bedre forsyning herhjemme, end de har i England.