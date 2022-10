Få første indblik i Vardes nye kultursted

Varde Kommune har i forvejen et godt kulturliv, men nu er kulturaktørerne klar til at gøre sig endnu mere bemærket og tiltrække endnu flere til byen. Nu er de spændte på modtagelsen.

- Det bliver sindssygt spændende at få lov til at fortælle om det her hus, som vi har snakket om og arbejdet på i tre til fire år. Vi kommer til at få et område i varde by og kommune, der kan udstråle det kulturelle liv i fremtiden, siger Jan Wessel Rasmussen.