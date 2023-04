Fåreavler efter muligt ulveangreb: - Troede ikke, at det kunne ske for os

Og så er spørgsmålet er, om Gert Kruse ikke bare skulle have sat et ulvehegn op inden angrebet?

- Jo, det kan man sige, men jeg har simpelthen ikke tænkt på, at det kunne være nødvendigt. Jeg har jo hegn for at holde dyrene inde på min mark. Jeg har ikke tænkt på at have hegn for at holde dyr ude fra min mark, siger Gert Kruse.

Om Gerte Kruse og hans hustru også i fremtiden har får, står endnu i det uvisse - men én ting er sikkert, hvis de fortsætter som fåreavlere.

- Jeg er i tvivl om, jeg vil fortsætte med at have får, når vi ikke kan sikre dem mod ulven. Men hvis jeg skal have får fremadrettet, så skal jeg nok have fat i et ulvehegn, siger Gert Kruse.