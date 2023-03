Det er miljøstyrelsen, der har udpeget to specifikke områder i Danmark, hvor der er forhøjet risiko for ulveangreb, og derfor kan landmænd inden for de to områder få tilskud fra staten til at opsætte særlige hegn mod ulvene.

- Hele Jylland bør være en ulvezone, så vi kan få tilskud til det ulvesikre hegn, og så kræver det, at staten kommer til lommerne, siger Torben Kousgaard.