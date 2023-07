Fængselsdømts bil beslaglagt efter flugt fra politiet

Det skriver JydskeVestkysten.

Årsagen skal formentlig findes i, at manden afsoner en straf, men han var ikke mødt op i fængsel.

Under biljagten kørte manden over for rødt syv gange, venstre om et helleanlæg og kørte mere end 100 kilometer i timen i en 40 kilometer i timen-zone.



Med sig i bilen havde manden en gravid kvinde, og det lignede en kort stund, at de slap fra politiet.

Politiet fandt dog gerningsmanden i et kælderrum, efter bilen var blevet parkeret i Torvegade i Varde.

Eftersom manden allerede er fængslet, er han nu blevet indsat i et fængsel.

Han er i øvrigt blevet frakendt sit kørekort, ligesom han efterforskes for økonomisk kriminalitet, da bilen, der nu er blevet beslaglagt, tilhører en kvinde i København. som har anmeldt, at hendes identitet er blevet stjålet og været anvendt til at opkøbe biler.

Avisen skriver, at politiet gerne hører fra vidner på telefon 114.