Familie satser på alpakaer: ’Det er fremtidens husdyr’

Hver alpaka giver mellem halvandet og fire kilo uld om året, men det er ikke kun det, at dyrene kan producere uld til tekstilproduktion, som får Kasper Kristiansen til at holde af dem.

- Hver enkelt dyr har personlighed, og alle vores dyr har navne. Man bliver bare tiltrukket af at have dem, og de fleste mennesker har et smil på læben, når de tager herfra, og kan godt se, at det er et noget andet dyr end et får, en hest eller en hund, siger han.