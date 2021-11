Far og søn har succes med julens flæskesteg

Goddag og farvel til grisene

Ikke så sært at de to ejere af Varde Aadal - far og søn Torben og Emil Kousgaard - har "krølle på halen". Det går godt i det lille slagteri.

- Vi er glade og stolte over vores slagteri. Det betyder jo, at det er os, der både sig goddag og siger farvel til vores grise. De undgår nemlig at komme ud at køre til et andet slagteri, hvor det er andre folk og anderledes omgivelser. Det kan betyde, at de "stresser op", og gør det sværere at modne kødet, fortæller Torben Kousgaard.

15 millioner svin blev sidste år kørt til et tysk slagteri. Det er skidt for miljøet - og dyrevelfærden, mener han.