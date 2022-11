Fast afløserkorps sparer tusindvis af eksterne vikartimer i ældreplejen

- Når vi har formået at sænke antallet af vikartimer hos eksterne bureauer, så skyldes det blandt andet etableringen af afløserkorpset, men også en fantastisk indsats fra vores faste personale, siger Tina Agergaard Hansen, der er formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune og fortsætter:

- De har løbet hurtigt i lang tid. Alligevel har de overskud til at både at dække huller i vagtplanen og sikre, at afløserne bliver godt taget imod og oplært.



Det faste afløserkorps betyder, at det i højere grad er de samme personer, som kommer hos de ældre i deres hjem. Det giver ifølge kommunen større tryghed og øget livskvalitet.