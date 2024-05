Fem tons savsmuld i brand i Nørre Nebel

Da brandvæsnet ankom til stedet, var der en glødebrand i gang i bunden af en silo. Her begyndte så slukningsarbejdet.

Siloen indeholder mere end fem tons savsmuld, der holder gang i et tilkoblet fyr. Det er fyret, der har slået tilbage, og på den brød branden så ud.

- Vi mener at have det under kontrol, men vi kan ikke bare gå ind i siloen. Nu skal vi have tømt siloen fuldstændigt, fortæller Leif Erichsen, der er indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen.

Branden har udviklet en del røg, men den er ikke skadelig.

Der er i øjeblikket 30 mand i gang på stedet. Det kommer til at tage en del timer, før siloen er helt tømt.