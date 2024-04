Fire klip og 33 hastighedsovertrædelser i bygade

De mange overtrædelser fandt sted over bare to dage i tidsrummet fra klokken 16.00-23.00.

Ifølge en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi var det et borgertip, der fik dem til at foretage målinger på strækningen.

I denne måned har politiet sammen med Rådet for Sikker Trafik fokus på hastighed, og det var gennem ordningen ”bestil en betjent”, at politiet modtog henvendelsen.

- Vi skal passe på de mange bløde trafikanter, som findes her, så deres færdsel også kan foregå sikkert. De bløde trafikanter er blandt andet årsagen til, at Varde har denne 40 km/t-zone i midtbyen. Vi håber, at vi med hastighedskontrollen har sat fokus på farten, så flere bliver opmærksomme på det fremover, siger politikommissær Anders H. Borg, som er leder i færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Fire af hastighedsovertrædelserne resulterede ifølge politiet i klip i kørekortet.