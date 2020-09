Flere får sclerose: Iben samler ind til forskning

3.300 indsamlere. Så mange mennesker med sclerose eller sygdommen inde på livet trækker i dag søndag de gode sko på for en god sag.

- Jeg går, fordi det giver mening for mig at støtte op omkring en indsamling, som gør det muligt at forske i den sygdom, jeg selv har. Iben Bech Saxild, Varde.

En ny rapport viser, at antallet af scleroseramte er højere end nogensinde. Det er en sygdom, som forskere ikke har kunne blive helt kloge på, og af blandt andet den årsag går pengene fra Scleroseindsamlingen 2020 til forskning.

En gåtur for bedre behandling

Iben Bech Saxild fra Varde har sclerose, og hun går med på Scleroseforeningens indsamling 'Sammen mod Sclerose' for at skaffe flere midler til forskning.

- Jeg går, fordi det giver mening for mig at støtte op omkring en indsamling, som gør det muligt at forske i den sygdom, jeg selv har, siger Iben Bech Saxild.

Men hun går ikke alene. Blandt de mange indsamlere er hendes mor og etårige søn, som går med på Iben Bech Saxilds rute.

- Det skal være en social dag, og jeg håber at kunne præge min søn til at forstå, at det er godt at hjælpe, når han selv bliver ældre, siger Iben Bech Saxild.

Bedre behandlinger er et punkt, som står højt på ønskelisten hos hende. Det kan være med til at gøre livet med sclerose lettere, end det er nu. Det skal der forskes i, men forskning er ikke gratis.

- De indsamlede penge skal bruges til to ting: behandling og opklaring. En forsker har tidligere sagt, at der venter en nobelpris til den, der kan komme frem til, hvorfor nogle får sygdommen, siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen.

Det var blot et dårlig slag

Under et volleyballstævne i 2012 var den dengang 31-årige Iben Bech Saxild overbevist om, at de føleforstyrrelser, hun mærkede i fingre og hænder, skyldtes et dårligt slag.

Men føleforstyrrelserne tog om sig. De var i fingre, hænder, arme, ben og maven. Forstyrrelserne spredte sig over syv dage, hvor hun til sidst ikke kunne skrive med hænderne og begyndte at tabe ting.

Der blev hurtigt stillet en diagnose. Sclerose.

En uhelbredelig sygdom som påvirker dele af nervecellerne, så nerverne ikke kan kommunikere ordentligt. For mange betyder sygdommen desværre, at de må forlade arbejdsmarkedet.

Men fordi diagnosen blev konstateret hurtigt, er Iben Bech Saxild stadig fungerende på fuldtid i sit arbejde i politiet i dag.

Danmark er hårdt ramt

Tager man et kig rundt i verden, rammes gennemsnitligt én ud af 3.000 mennesker af sclerose. Vender man blikket mod Danmark, hedder det tal én ud af 350.

- Det er skræmmende, at tallet stiger i Danmark. Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen.

Det gør Danmark til det fjerde mest ramte land i verden med 16.518 personer, hvoraf 22,6 procent bor i Region Syddanmark.

- Det er skræmmende, at tallet stiger i Danmark og generelt i verden, siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen.

Det antages, at længere levealder og bedre diagnosticering er en medårsag til stigningen, men det forklarer ikke det hele.

Der har tidligere været forsket i de regionelle forskelle i Danmark, men her gør svarene det heller ikke lettere at forstå sygdommen.

- Der er små forskelle i landet, men hvor man bor, har ikke betydning for risikoen for at få sclerose, siger Klaus Høm.