Flere trækker i idrætstøjet i næsten alle kommuner

- Vi er jo tilflyttere og bor herude på andet år, så jeg tænkte, det var en god mulighed for mig at lære de andre herude bedre at kende. Det har været fantastisk. Det er fedt at mødes herude en onsdag aften og spille en god times tid og få svedt igennem og få støttet lidt op om fællesskabet herude. Ungerne går her også, så vi kommer rigtig meget herude, fortæller Laurits Lykke Keller.

En kommune skiller sig ud

Kun en kommune i Syd- og Sønderjylland går tilbage, når man ser på antallet af medlemmer i idrætsforeningerne. Her er antallet af medlemmer faldet med 6,91 procent til 20.478 i 2023.

Omkring halvdelen af tilbagegangen skyldes, at svømmehallen i Hornsyld i øjeblikket er under renovering, og dermed har Bjerre Herreds Svømmeklub mistet over 800 medlemmer sidste år.

Men andre idrætsforeninger har også mistet medlemmer. Blandt andet i Uldum Idrætsforening, hvor de går 33 medlemmer tilbage.

- Vi har manglet frivillige til at holde gang i de initiativer, som blev sat i gang efter corona. Blandt andet har vi forrige år lukket vores håndboldafdeling, siger formand Uldum Idrætsforening Martin Jensen.

Formanden peger også på kommunale besparelser som en del af årsagen til tilbagegangen i foreningen.

Hedensted Kommune besluttede i 2022 at reducere tilskuddet til blandt andet brug af selvejende idrætshaller og svømmehaller, et gebyr for leje af kommunale haller og sale og en reduktion i budgettet for udendørsarealer. En samlet besparelse på 4,4 millioner kroner. Dog valgte kommunen sidste år, at tilbagerulle dele af spareplanen, fortæller næstformanden i Udvalget for Fællesskab Søren Vanting fra Moderaterne.

- Da vi starter, manglede vi 100 millioner kroner i budgettet i kommunen, og det berørte alle områder. Her var foreningsområdet et af dem, men så fik vi flere borgere og endte med at få penge til at kunne tilbageføre en del af besparelserne. Vi er næsten i mål med at være gratis igen. Vi er tæt på.

I den reducerede besparelse skal kommunen nu spare 2,4 millioner årligt på området.