Flere turister får butikker til at holde ekstraordinært åbent

Mange forbinder sommerhuse med sol og sommer, men tyskerne er vilde med vintermørket, så udlejningen af danske feriehuse i december står til at sætte rekord igen i år.

18 procent flere har lejet et feriehus i december sammenlignet med sidste år, og de mange turister får butikkerne i ferieområderne til at holde ekstraordinært åbent.

Hos Blåvand Lys i Blåvand mærker de tydeligt, at der er flere turister på gaden i juledagene.

- Der er mange flere mennesker end i sidste uge, og det er dejligt at se lidt liv herude igen, siger Christine Christensen, der arbejder som butiksassistent i Blåvand Lys.

Plads til familien

I 2011 var der 9885 udlejede sommerhusuger i december. I år viser en prognose fra Danmarks Statistik, at der er omkring 25.671 udlejede sommerhusuger.

Hos Feriekompagniet i Blåvand er alle 546 feriehuse lejet ud netop nu, og 75 procent af lejerne er tyskere.

Alle feriehuse hos Feriekompagniet i Blåvand er lejet ud netop nu. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Birgit Hansen, der arbejder som kontorassistent hos Feriekompagniet tror, det handler om, at tyskerne har fået øjnene op for, at man sagtens kan holde jul i feriehusene.

- Der er plads til, at man kan tage hele familien med - både børn og børnebørn. I Tyskland har man måske ikke så meget plads, så det er nemmere at holde jul her, hvor der er plads til alle siger hun.

Som et eventyr for børnene

En af de tyskere, der har valgt at bruge juletiden i et feriehus i Blåvand, er Britta Rietzke fra Hamborg.

Sammen med sin familie på otte personer nyder hun et afbræk fra hverdagen. Det er især naturen og stilheden, hun fremhæver som en af årsagerne til netop at fejre jul i Blåvand.

- Om aftenen er her helt mørkt. Hjemme i storbyen er der altid noget, der lyser op. Når vi lufter hunden om aftenen, skal vi have lommelygter med, og for børnene er det næsten som et eventyr, fortæller Britta Rietzke.