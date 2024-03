Flid og kyndige hænder sender flisemurer til DM

Hans mester betegner ham som meget omhyggelig og præcis. Egenskaber, der skal til for at blive en dygtig flisemurer.



Hans far er murer, og "det har da nok haft en betydning for mit valg af profession", som han siger. Men ellers er han bestemt ikke kommet sovende til sin plads i DM i Skills. For han har sideløbende med sit fuldtidsarbejde renoveret sit hus, han købte lige så snart han fyldte 18 år.111 kvadratmeter tydeligt under påvirkning af en håndværkers kyndige hænder.

- Det var et godt tilbud, men vi har da også brugt rigtig mange timer på at sætte det i stand, siger han.