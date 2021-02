Fodspor i sneen ledte politiet til indbrudstyve

To indbrudstyve havde i nat umådeligt svært ved at bortforklare beskyldningen om et indbrud i en villa i Oksbøl godt 20 kilometer syd for deres lejede sommerhus ved Nørre Nebel.



Man kan få den mistanke, at indbrudstyvene havde undervurderet betydningen af alle de spor, de efterlod - såvel fysisk som digitalt. En kombination af “Find My iPhone” og fodspor i sneen ledte nemlig politiet til de to indbrudstyve på henholdsvis 34 og 49 år.

Politiet fik kl. 01.38 en anmeldelse om indbruddet, der havde fundet sted i løbet af lørdag aften, hvor villaen stod tom. En Apple-computer var stjålet, og ejeren kunne via sporingstjenesten “Find My iPhone” fortælle politiet, hvor den befandt sig.

- Da vi kom ud til sommerhuset i Nørre Nebel, konstaterede vi, at skonummerne passede. Aftrykkene fra sålerne i sneen ude foran sommerhuset svarede til dem fra indbruddet, fortæller Nikolaj Hølmkjær, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.