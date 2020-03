Første bøde uddelt for ulovlig servering

Et serveringssted ved Henne Strand blev søndag aften afsløret i at holde åbent og servere for gæster.

Siden onsdag har der for at begrænse smitten med coronavirus været et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer - og samtidig skal restauranter, caféer, værtshuse, natklubber, og storcentre holde lukket frem til 30. marts.

Fem gæster sad bag låste døre i baren og fik servering, da politiet kom til stedet.

- Det udløste en sigtelse til serveringsstedets ejer på 5.000 kroner. Han blev dermed også den første i politikredsen, der får en bøde efter indførelsen af de nye regler om forsamlinger, oplyser vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, mandag morgen til TV SYD.

Havde der været mere end 10 personer til stede på værtshuset, havde de hver desuden fået en bøde på 1.5000 kroner for at overtræde forbuddet mod forsamlinger.

Restauratøren var så fortørnet over politiets uventede besøg, at han også pådrog sig yderligere en bøde for at svine betjentene til både med ord og en fuckfinger.