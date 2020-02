Folkelig modstand mod Forsvarets nye kørespor

I dag mødte mange lokale op, da Forsvaret holdt orienteringsmøde om nye kørespor til bæltekøretøjer i Varde Kommune. Forsvaret vil anvende Naturstyrelsens 8.000 hektar klitplantager fra Nymindegab i nord til Ho i syd til øvelser. Forsvaret vil anlægge 125 kilometer militære kørespor, så militærets køretøjer ikke kører plantagerne op. Sporene vil typisk være otte meter bredde, og de planer falder ikke i god jord hos nogle af de lokale.

- Jeg synes, det er ok, at forsvaret skal have mulighed for at lave øvelser. Men vi synes, det er lidt trist, at sporene skal op igennem naturområdet, når man nu har muligheden for at flytte sporet østpå. Og det er det, vi har foreslået i et brev til Forsvarsministeriet og Miljøministeriet, fortæller Jørgen Pedersen, der er formand for Grundejerforeningen Henne Strand, til TV SYD.

At sporet skal etableres, har beboerne i området fuld forståelse for. Men det betyder ikke, at de bare accepterer beslutningen, som den er fremlagt.

- Vi vil jo gerne påvirke placeringen, så vi ikke får gener af det, siger han.

Nogle af beboernes og sommerhusejernes argumenter går på, at den øgede aktivitet af militære køretøjer vil forstyrre den fred og ro, der hersker i dag.

- Det er samtidig det, vores turister kommer efter. Sommerhusejerne ønsker fred og ro. Det er i vores DNA, mener Jørgen Pedersen, der mener, at forslaget om de mange ekstra kilometer kørespor vil påvirke området negativt.

Forsvarsministeren har svaret, at linjeføringen fastholdes. Grundejerforeningen har sendt endnu et brev, denne gang til miljøministeren, som de beder forholde sig til, at naturen påvirkes af de nye militære spor. Ministeriet har ikke svaret endnu.



Sådan ser et af de nuværende militære spor ud. Foto: Ole Møller, TV SYD

Brug for mere plads til ny brigade

Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet ejer tilsammen ca. 14.000 hektar i Oksbøl-området. Baggrunden for nye militære spor og veje er, at Forsvaret tilføres mere mandskab og materiel og derfor har brug for mere plads at øve sig på omkring Oksbøl.

Forsvaret holdt søndag orienteringsmøde om de planlagte nye militære spor i statens store område nord for Oksbøl. Foto: Ole Møller, TV SYD

Torben Dixen Møller, oberst og garnisonskommandant i Oksbøl, forklarer, at der senest ved udgangen af 2023 skal være opbygget en brigade.

- For at kunne give en ny brigade nogle realistiske muligheder for at træne og øve har vi behov for at få mere albuerum, end vi har i øjeblikket, siger Torben Dixen Møller, oberst og garnisonskommandant, Oksbøl.

Høringsperioden løber frem til udgangen af februar, og i slutningen af marts forventes der at foreligge et svar på høringen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Forslag til plan for placering af nye militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området.