Formand er nervøs over fremtiden for nationalpark

Hos Flemming Just er skuldrene sænket en smule, efter Tønder- og Ribemarsken ikke længere er i spil som placeringer. Men de er stadig ikke helt nede, da der nu venter en undersøgelse af placeringen i Ballum Enge.

- Vi håber, at politikerne vil have forståelse for de her stærke argumenter omkring den fuldstændig enestående natur, vi har her. Og det er det, som gør, at vægtskålen vejer til vores fordel, siger formanden.