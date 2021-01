Forsker om betalte stemmer: - Ikke idéen med demokratiet

Ikke idéen med demokrati

Ifølge valgforskeren er det på den ene side meget normalt, at kandidater mobiliserer stemmer, men at det er en usædvanlig måde, at det er sket på, selvom der rent lovmæssigt ikke er noget at komme efter.

Han mener dog, at det har konsekvenser for den demokratiske proces.

- Jeg synes ikke, at man skal købe stemmer i et internt valg. Det er ikke ideen med vores demokrati, men i sidste ende er det op til partierne selv.

Samme opfattelse deler kredsbestyrelsesformand for Venstre i Varde, Lotte Højmark Tang, der har valgt at tage vedtægterne op til diskussion ved Venstres Hovedorganisation.

- Bare det at muligheden er tilstede for, at man kan gøre noget, der er uhensigtsmæssig, synes jeg, vi skal have lukket for. Derfor bragte jeg det også op på hovedbestyrelsesmødet i går. Vi er i gang med at kigge på vedtægtsændringer og få modificeret Venstres vedtægter, siger hun.

Er dette eksempler på, at man kan købe stemmer i Venstre?

- Det kan man diskutere, men det her handler om, at nogle rigtig gerne vil bakke en lokal kandidat op, og muligheden er tilstede for at gøre det på den her måde, siger Lotte Højmark Tang.