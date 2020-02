Forsvaret er udfordret på regler og traditioner

Forsvaret er kendt for deres regler og traditioner – nogle ville måske endda sige: kæft, trit og retning. Men regler er nu engang regler, og de skal overholdes. Det gælder også for de værnepligtige på Oksbøl Kaserne. Her har de samme kommandoer og befalinger lydt i årevis, men på det seneste stykke tid har man været nødt til at tage nogle regler og traditioner op til overvejelser.

- Vi tager selvfølgelig bestik af, hvad det er for nogle mennesker, der kommer ind i vores hær, siger oberst Torben Dixen Møller ved det Danske Artilleriregiment, Oksbøl.

Med nye tider følger nye madvaner, tøjstile og tankegange. Førstnævnte har blandt andet give anledning til ændringer.

- I dag indeholder felttrationerne det, der skal til, for at vi kan tilgodese alle mulige former for behov, siger Torben Dixen Møller og fortæller, at der er blandt andet er feltrationer uden svinekød, og feltrationer der tilgodeser veganere.

Trods det, er det nogle ting, der ikke bliver lavet om på. For nyligt betød det, at en veganer forlod kasernen, fordi han ikke ville bære støvler af skind, og torsdag stoppede en muslimsk kvinde på Varde Kaserne, da hun ikke måtte bære tørklæde. Men det er der en god grund til, forklarer oberst Torben Dixen Møller fra Oksbøl Kaserne.

- Vi kan ikke have beklædningsgenstande, der griber ind i bæltet på et bæltekøretøj eller i affyringsmekanismer på våben. Det giver sig selv. Der er visse standarter, vi er nødt til at opretholde, siger han til TV SYD.

Det siger politikerne:

Trine Bramsen, forsvarsminister, Socialdemokratiet

- Det er altså Forsvarets helt klare anbefaling – og den lytter jeg til som politiker, at man er ens klædt, og det indebærer ikke religøse symboler, siger Trine Bramsen.

Peter Skaarup, medlem af Folketinget og retsordfører, Dansk Folkeparti

- Nej tak til tørklæder og anden form for hovedbeklædning i Forsvaret. Man skal signalere med sin deltagelse i Forsvaret, at man vil passe på Danamrk, og det gør man ikke nødvendigvis, hvis man bærer tørklæde, siger Peter Skaarup.

Martin Lidegaard, medlem af Folketinget og forsvarsordfører, Radikale Venstre

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man kan se ansigterne på sine holdkammerater i hæren, og at man kan kommunikere frit. Det tror jeg kræver et fri ansigt. Men hvis man lave en ny hovedbeklædningsgenstand som en helt ny del af de danske forsvar, så synes jeg da, at det er herligt, siger Matin Lidegaard.