Fredagens smittetal: Det går hver sin vej i nabokommuner

I Varde er antallet af smittede pr. 100.000 personer på en uge faldet med ni - fra 56 til 47. Det bringer kommunen under 100 i incidenstal for første gang i fire dage. Dog har Varde med et incidenstal på 94 det højeste smittetryk i landsdelen.



I nabokommunen Vejen er smitten derimod steget fra 22 til 30 personer pr. 100.000 på en uge, og ikke siden 13. januar har smitten været så høj i kommunen.

I hele Syd- og Sønderjylland er der fredag i alt 398 smittede pr. 100.000 på en uge.

Der er nu to kommuner, hvor smitten med coronavirus er skrumpet så meget, at de er under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse. Nemlig Hedensted og Tønder.



Antallet af indlagte lavt

Yderligere 438 er på landsplan registreret smittet med coronavirus, viser fredagens tal fra Statens Serum Institut (SSI). Antallet af indlagte falder fra 444 til 405, og 17 er døde med covid-19 siden torsdag.

Antallet af indlagte er nu det laveste, det har været siden 13. december, hvor der var 390 indlagte coronapatienter. Generelt har antallet af nye indlæggelser været dalende siden midten af januar, hvor der den 15. januar var 98 nye indlagte coronapatienter.

Af de patienter, der i øjeblikket er indlagt, er 82 indlagt på intensivafdeling, og af dem er 59 forbundet til en respirator.