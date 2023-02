Fritidsjob hitter i Varde

Varde er nummer et i hele landet, når det gælder unge i arbejde. En af grundene er, at de har en erhvervsguide, der hjælper de unge og virksomhederne med at finde hinanden.

- Jeg tager ud på virksomheder for at høre, om ikke de kunne bruge en ungarbejder. Og jeg tager på besøg i skolerne sammen med en repræsentant fra en virksomhed, for at fortælle om hvordan man skriver et CV, og hvordan man skal håndtere en jobsamtale, fortæller Anette Heard, erhvervsguide i Varde.



Superbrugsen i Nr.Nebel har 20 unge ansatte, både ældre en 16 år og yngre. Brugsuddeleren kan sagtens se fordelen i, at ansætte dem før de fylder seksten, selvom de så ikke må så meget.

- Det er enormt svært at få fat i de unge, når de først er fyldt 16 år. Men når de er 13 er de helt vilde efter at få et arbejde. Hvis vi så ansætter dem der, så har vi dem sikkert også, når de fylder 16 og må sidde ved kassen, siger brugsuddeler Michael fra Nr. Nebel.