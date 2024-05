Holdet består af forældre, søskende, onkler og bedsteforældre, som alle har det til fælles, at de har oplevet at miste et barn.



En af deltagerne er Bo Røen Hansen fra Vejle. Tilbage i 2016 mistede han sin datter ved fødslen.

- Nogle af rytterne har på styret et billede af det barn, de har mistet. For os er det nøjagtig noget af det, der giver mening. Det er her, vi henter kræfter. Det er ikke en skam at vise, at det er et barn, der ikke er her mere, siger han.