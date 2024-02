Frygt for Rusland får ukrainere til at melde sig til dansk hjemmeværn

Kompagnichef Jesper Vinding er godt tilfreds med de nye soldater, selv om der selvfølgelig er sproglige udfordringer.

- De har masser af gåpåmod og vilje til at lære. Men de skal nok blive lidt bedre til selv at vurdere nogle situationer fremfor at vente på en ordre om, hvad de skal, siger han.

Læs her om Hjemmeværnskompagni Kongeåen

Tjekkes ekstra

De ukrainske hjemmeværnsfolk bliver ikke uddannet til at indgå i hverken den danske eller ukrainske hær. De behøver ikke at være danske statsborgere, men skal have boet i Danmark i mindst fem år. Vitaliy Bodanrenko fra Esbjerg, har boet her i 18 år. Viktor Ostrovskij fra Lem ved Ringkøbing, har boet her i 14 år og Arvis Jankovskij fra Klovborg i 12 år.

Som det altid forholder sig, skal ansøgere gennem en optagelsesprocedure. Når man som ukrainerne ikke er danske statsborgere, må de gennem et ekstra sikkerhedstjek efterfølgende udfærdiget af FET, Forsvarets Efterretningstjeneste.