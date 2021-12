Frygter vild prisstigning på varmen skræmmer tilflyttere væk

Vil skade bosætningen i byen

Det får nu Borger- og Erhvervsforeningen i Tistrup til at udtale sig bekymret om situationen. Formanden for foreningen, Jens Bach Mortensen, frygter, at det kan gå ud over den ellers positive bosætning i byen.

- Hvis det her fortsætter, taler vi om en stor udfordring. Jeg tvivler da på, at selv om det er mange fordele ved at bo i Tistrup, så vil omkostninger til varmen på det her niveau da være svære at kompensere for, siger han.

- Vil det kunne ramme jeres arbejde med bosætningen?

- Ja, det vil det.

Dyrt gas

Tistrup Varmeværk opvarmer de 600 tilknyttede boliger med naturgas. Det har førhen været en fin forretning for ejerne. Som er de 600 husejere. Men så skete der noget drastisk med prisen på naturgas. Den steg og steg i takt med at gaslagrene blev mindre og mindre. Forbruget har nemlig været større og i Rusland spiller man poker med naturgas-kortene og er ikke parat til sådan bare at sælge ud af deres deres lagre.

Bestyrelsesformand Bo Burgdorf for Tistrup Varmeværk ønskede i går ikke at udtale sig til TV SYD samme dag, som der skulle være generalforsamling.

Søgte alternativer

Mikkel Jensen gik straks i gang med at undersøge forskellige muligheder for at finde alternativer til Tistrup Varmeværk. Men han og familien er via lokalplanen bundet til varmeværket.

- Vi kan slippe for at modtage varme fra varmeværket, men så koster det 6.000 kr. om året blot at være tilsluttet, siger den 35-årige husejer.

Han har også haft en energikonsulent på besøg for at finde mulige forbedringer, der kunne få forbruget - og dermed varmeudgiften - ned. Men huset er velisoleret.

- Der er kun små og ret ubetydelige forbedringer, så vi kan ikke gøre så meget andet end at betale, siger Mikkel Jensen.