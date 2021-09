Frygtet fiskevirus rammer dambrug

Et dambrug i Tofterup ved Varde er ramt af fiskesygdommen IHN. Det viser analyser, som DTU Aqua har lavet for Fødevarestyrelsen af ørreder i dambruget.

Derfor har Fødevarestyrelsen sat dambruget under offentligt tilsyn. Sygdommen er dødelig for fisk, men den er ikke farlig for mennesker.

Tilsynet betyder, at blandt andet fisk, yngel og udstyr ikke må flyttes hverken til eller fra virksomheden, med mindre man har fået tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Påvirker eksporten

IHN påvirker blandt andet dyrevelfærden og eksporten til udlandet, fortæller Tim Petersen, som er souschef i Fødevarestyrelsen.

- Derfor opfordrer jeg alle ejere af dambrug og fiskesøer til fortsat at være påpasselige med ikke at få smitte ind på deres virksomhed, og være opmærksomme på tegn på sygdommen. Hvis man får mistanke om, at ens fisk er syge, skal man kontakte sin dyrlæge, siger han.

Udbrud i forsommeren

I midten af maj blev der konstateret IHN blandt ørreder i et dambrug i Stouby. Det bredte sig især i Syd- og Sønderjylland, og i alt blev tre fiskesøer og seks dambrug lukket af myndighederne.

Virksomhederne fik derfor forbud mod at sælge fisk og tage imod lystfiskere. Fødevarestyrelsen fik inddæmmet sygdommen i løbet af juli, men dermed er IHN ikke forsvundet. I august blev et dambrug i Hvilested også ramt.