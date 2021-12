Fund af sjælden muslingeart forsinker omstridt højspændingsledning til Tyskland

Nye feltundersøgelser har resulteret i et overraskende fund af meget sjældne muslinger, de såkaldte flodperlemuslinger, i Varde Å, som den nye elforbindelse efter planen skal krydse med jordkabler, der bores under åen.

Derfor opstod der i efteråret behov for yderligere undersøgelser og en detaljeret beskrivelse af anlægsarbejdet for krydsning af åen. Det medfører derfor en yderligere forsinkelse af 2. offentlighedsfase for den nordlige strækning mellem Endrup og Idomlund.

Forsinkelse betyder ny tidsplan

Energinet er fortsat i dialog med Miljøstyrelsen for at få lagt sidste hånd på de to miljøkonsekvensrapporter, der skal danne grundlag for projekternes miljøtilladelser.

Forsinkelsen af 2. offentlighedsfase og de otte ugers høring betyder, at de efterfølgende dele af projekterne også bliver forsinket. Energinet forventer at holde informationsmøder som online videomøder, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Hele anlægsarbejdet løber op i 3,8 milliarder kroner.