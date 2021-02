Fysiske forretninger i fare: Bolette flytter og satser på nethandel

Borgmester Erik Buhl (Venstre) har endda ringet rundt til en lang række forretningsindehavere for at høre, hvordan de har det. Nu her i den svære tid.



- Jeg er positivt overrasket over, at så mange heldigvis har mod på fremtiden, siger han.

Borgmester til regeringen: Åben nu op!

Men Vardes borgmester erkender, at der lige nu ikke er så meget at gøre som kommune. Andet end som Venstre-politiker at bakke sin partiformand op i ønsket om at få en plan for genåbningen af de små og mellemstore butikker.

- Så skal vi nok sørge for at styre corona-restriktionerne, siger han.