Gasudslip i lille by: Beboere skulle forlade deres hjem

Torsdag eftermiddag meldte Syd- og Sønderjyllands Politi om et gasudslip i Tinghøj nord for Varde. Udslippet af naturgas skete i forbindelse med renoveringsarbejde i området. Ingen personer er kommet noget til.

For at være på den sikre side besluttede man sig for at evakuere nogle af beboerne i byen. Det drejede sig om dem, der boede syd og øst for rundkørslen Stilbjerg og Lerpøtvej. Beboerne blev bedt om at trække mod det nærliggende forsamlingshus.