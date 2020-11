Glad borgmester når sit mål: - Det er en god dag!

Langsom sagsbehandling kan koste dyrt

Carsten Myllerup Madsen mener, Varde Kommune især gør et godt stykke arbejde, når det gælder sagsbehandling, kommunikation og dialog.

- Det er vigtigt for os, at kommunen arbejder hurtigt, når vi har brug for sagsbehandling, for elles risikerer vi at blive bremset i vores udvikling, fortæller Carsten Myllerup Madsen.

- I dag går tingene så stærkt, at hvis du som virksomhed ikke er med når tingene sker, så risikerer du at komme bagefter - så risikerer du at miste en forretningsmulighed, siger han.

Ønsker bedre veje

Mens Varde Kommune scorer højt på kommunikation, dialog, sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer og arbejdskraft, så halter det mere med kommunens image.

Det er dog infrastrukturen, der er akilleshælen for kommunen:

- Vi eksporterer 98 procent af vores produktion af fibre, derfor er det vigtigt, at vi har god adgang til Europas motorvejsnet, men det betyder også meget, at medarbejdere let kan komme på arbejde hos os, fortæller Carsten Myllerup Madsen.

Han ønsker derfor en indsats fra kommunens side for at skaffe bedre vejforbindelser nord-syd langs vestkysten, og bedre adgang til motorvejen ved Korskro.

Kunsten er at forblive i toppen

Det er derfor ikke uden grund, at formanden for DI opfordrer kommunerne i Syd- og Sønderjylland til ikke at hvile på laurbærrene trods succesen.

- Det må gerne klappe sig selv på skuldrene og fortsætte den vej, der er på, siger Hans Olling.

Og i Varde kommune er det det, borgmesteren gør lige nu:

- Fra at være nummer 46 sidste år – en placering som jeg var meget træt af for at sige det på jysk – og så til at komme op i en top-10, som er vores målsætning - det er en god dag, siger Erik Buhl med et smil.

Men når det er fejret, så er det tilbage i arbejdstøjet – for kunsten er ifølge borgmesteren at holde placeringen i top-10.