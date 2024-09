Grædefærdig boligejer har svært ved at se lyset efter endnu en voldsom oversvømmelse

Det lykkedes med nød og næppe at undgå at få vand ind i stuehuset, da Pia Grams landsted nord for Varde i går blev ramt af de værste regnmængder nogensinde målt i september.

Kan ikke se lyset

Det er sjette gang på kun tre måneder, at ægteparret har haft pumper kørende for at forhindre vand i at trænge ind i deres hus fra de omkringliggende marker.

- Vi havde en flod løbende gennem haven på nok otte til 10 meter og hele gårdspladsen stod under vand. Vi lykkedes heldigvis med ikke at få det ind i stuehuset, men hvor mange gange kan et hus tåle at have vand ståede op ad soklen i et døgn? Det er uholdbart, lyder det fra den frustrerede boligejer, der længe har forsøgt at råbe kommunen op for at få dem til at gøre noget ved problemet på Roustvej.