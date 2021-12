Han blev den første: 20-årig har fået nattelivsforbud

En 20-årig mand fra Varde blev den første i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, der blev i dømt et nattelivsforbud, da han i går ved retten i Esbjerg fik en dom på fem måneders ubetinget fængsel og et nattelivsforbud i seks måneder for vold i nattelivet.



Den 20-årige mand blev dømt for at have slået en anden person i hovedet med en flaske den 17. juli om natten på Storegade i Varde.

Den dømte har tidligere fået en betinget dom efter at have skubbet en dørmand på et af Vardes diskoteker. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Gælder hele landet

Et nattelivsforbud er et forbud mod at færdes og opholde sig på serveringssteder, hvor der bliver solgt stærke drikke til nydelse på- eller ved salgsstedet, og hvor der er offentlig adgang.

Er man idømt et forbud, må man heller ikke befinde sig i de nattelivszoner, politiet udpeger. Forbuddet er landsdækkende og kan gælde i op til to år.

Straffen for at overtræde et nattelivsforbud er en bøde på 10.000 kroner første gang. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Den 20-årige modtog dommen.