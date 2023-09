Han følte skyld og skam i 13 år og turde ikke tale med nogen om det

At være vidne til vold i hjemmet kan ifølge en undersøgelse fra 2020 lavet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd være mindst lige så skadeligt, som hvis barnet selv er udsat for volden.



For selvom det ikke efterlader fysiske mærker at overvære vold, kan det stadig have stor betydning for barnets trivsel, da det risikerer at udvikle alvorlige efterreaktioner.

Det var tilfældet for Jeyan Jey, som i 13 år følte skyld og skam og derfor ikke talte med nogen om det, han havde overværet.