Henne Strand i toppen af CNN's Grand Tour-liste

Henne Strand er det eneste sted i Danmark på listen blandt populære storbyer, prominente UNESCO-perler og storslående nationalparker. Lofoten i Norge er også med til at repræsentere Nordeuropa på den internationale liste.

Et ferieparadis ved Vesterhavet

- Det har en stor værdi at blive nævnt på internationale hitlister over unikke destinationer. Det er ikke fordi, at vi nu forventer amerikanere i hobetal, men det giver en synlighed over for andre internationale medier, som skeler til, hvad de store anerkendte medier fremhæver, siger Peer Heldgaard Kristensen, der er direktør i Destination Vesterhavet.