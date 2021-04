Høje flammer fra brand i øvelsesområde kunne ses vidt omkring

Foråret er over os - og det er lang tid siden, at der er faldet regn i større mængder. Det gør naturen knastør, så det kræver omtanke at færdes i den og ikke smide gløder eller på anden måde antænde en brand.

Efter en mandag med flot solskin og varme kunne naturen tilsyneladende også selvantænde. Det er i hvert fald brandfolks teori om årsagen til en brand, som en af politiets hundepatruljer opdagede mandag aften på deres vej ved Varde.

Her observerede de pludselig meterhøje flammer fra et skovområde på det militære øvelsesområde.