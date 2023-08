Hun begyndte først at cykle for få år siden - nu er hun på landsholdet

Da Christina Bragh Lorenzen var teenager begyndte hendes forældre at gå op i cykling.

Derfor blev der i perioder ikke snakket om meget andet end det, når familien var samlet rundt om spisebordet i hjemmet i Varde.

- Jeg ved ikke, om de ramte en midtvejskrise, eller hvad det var. De begyndte i hvert fald begge to at cykle, fortæller hun med et grin.



På trods af forældrenes store interesse for cykelsport, så var det ikke noget, som hun havde planer om at kaste sig over.

- Jeg har altid svoret, at det skulle jeg aldrig begynde på. Det er jo ikke sejt at lave det ens forældre laver, siger hun.



Lånte en cykel af forældrene

27-årige Christina Bragh Lorenzen flyttede fra fødebyen Varde til København for at studere for syv år siden, da hun havde færdiggjort gymnasiet.