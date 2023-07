Hun startede med at gøre rent - nu har hun løst stor udfordring for virksomheden

Jobbet som servicekoordinator indebærer, at Diana Cojocari koordinerer al rengøring hos udlejningsbureauet.

- Mit ansvar her er at skabe en god arbejdsplads for alle, siger hun.

Kommunikere på eget sprog

Hos Feriepartner er der et før og et efter Diana Cojocari blev ansat. Det skyldes, at hun er blevet en afgørende faktor for rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft.