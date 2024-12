Hund reddet fra druknedød - genforenet med tapper redningsmand

TV SYD havde sat ham og hans kollega Morten Nielsen i stævne uden for den bunker i Blåvand, hvor Kasper Mortensen fredag udviste heltemod ved at redde lille Odin fra den sikre druknedød.

Under en gåtur havde hunden forvildet sig ind i et lille hul ved jorden under en bunker, og så hørte hun et plask.

Men Caroline Wilden kan takke Kasper Mortensen og hans kollega, Morten Nielsen, fra udlejningsfirmaet Feriekompagniet for stadig at have Odin.

I dag er de to mænd glade for at have handlet hurtigt, for de kan begge relatere til hendes lettelse.

- Jeg har selv hund. Det har vi begge. Man kan mærke, at Odin er hendes lille barn. Så det er jo klart, at hun har været ude af den, siger Kasper Mortensen og fortsætter:

- En halv time mere, så havde hunden ikke overlevet.