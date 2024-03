Husbåd af siv hædret med fornem kunstpris

I år er der uddelt to medaljer på baggrund af kunstværket i Varde. Det drejer sig om værkerne 'Husbåd til Ho' af Simon Starling og 'Uendelig' af Molly Haslund. Begge har modtaget Franciska Clausen Medaljen for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet. Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.



'Husbåd til Ho' af Simon Starling er en blanding mellem en boliviansk sivbåd og et stråtækket dansk hus. Værket kan fortsat opleves i Ho.

Værket 'Uendelig' af Molly Haslund er performancekunst og var en del af Wadden Tide-udstillingen ved Blåvandshuk Strand i september 2023.