Hvad laver kongen på første arbejdsdag? - Han snorksover

Men hvad laver man egentlig som konge på sin første arbejdsdag?



Ja, det havde børnene i Mejls et godt bud på.



- Han snorksover, tror jeg. Han snorksover, fordi han var så træt efter festen i går, fortæller 5-årige Lilly Helbo Rosendahl, mens hun sidder og tegner dronninger og konger sammen med veninden Sophia Skeen Baunsgaard.



51 børn i naturbørnehaven mødte i dag klædt ud som konger og dronninger for at markere søndagens tronskifte.



Og pigerne ved præcist, hvad en kongefest går ud på.



- Det er, at vi fejrer, at dronningen ikke gider at være dronning mere. Og vi vil bare have klæd-ud-tøj på, fortæller Sophia Skeen Baunsgaarde.

- Når man stopper, så siger man, at man abdicerer, supplerer Lilli sin veninde.