- Hvis kommunen mener, vi skal have en robotstøvsuger, så må de købe den til os

Syv ud af ti får robotstøvsuger

Kommunen besluttede ved budgetaftalen for 2022-2025, at robotstøvsugere i fremtiden bliver en del af hverdagen i hjemmeplejen.

Det betyder, at borgere med behov for hjælp til støvsugning, selv skal anskaffe sig en robotstøvsuger.

Implementeres robotstøvsugere blandt 70 procent af de borgere, der i dag får hjælp til støvsugning, betyder det ifølge kommunens beregninger, at tre årsværk i hjemmeplejen frigives til andre opgaver, lyder det i referatet fra Udvalget for Social og Sundhed fra den 8. februar i år.

Social- og sundhedsforvaltningen anbefaler dog, at manuel støvsugning fortsat skal tilbydes til borgere, der bor alene og er stærkt prægede af demens, meget svagtseende borgere og iltapparatbrugere.

I dag modtager ca. 1.150 borgere i Varde Kommune hjælp til støvsugning i eget hjem. 70 procent svarer til godt 800 borgere.

Udvalgsformand: Mere rent med robot

Varde Kommune har for tiden 34 ubesatte stillinger i hjemmeplejen og er derfor i desperat mangel på varme hænder.

- Vi vil være kede af at skulle sænke serviceniveauet i forhold til bad og den nære pleje. Og med 34 ubesatte stillinger er vi simpelthen nødt til at anvende de varme hænder der, hvor det giver mening, siger Tina Agergaard Hansen (Venstre), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Varde Kommune.

Hun forklarer, at hvis de ældre ikke har råd til selv at finansiere en robotstøvsuger, kan de søge tilskud hos kommunen.

Om ordningen med robotstøvsugere er en serviceforringelse, kommer ifølge Tina Agergaard Hansen an på, hvordan man ser på det.

- I dag får de ældre støvsuget hver 14. dag. Med en robotstøvsuger vil man faktisk kunne få støvsuget flere gange om dagen, og det kunne måske gøre, at man fik det mere rent i hjemmet, siger hun.