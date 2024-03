I en alder af 18 år købte og renoverede han et hus - nu skal han til DM

Masser af ros

Lidt hårdt presset af pressens udsendte medgiver han dog, at han har oplevet, at andre unge ser lidt op til ham, men så skynder han sig at sige:

- Jeg kan godt lide at hjælpe, hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvordan arbejdet skal gøres, siger han.

Netop nu er han i gang med at sætte fliser op på et badeværelse i Næsbjerg. Der bliver målt nøje ud, inden murerske og mørtel kommer in action.

Stangstive

Hans arbejdsgiver, murermester Søren Rasmussen fra Næsbjerg, er fuld af lovord, når det gælder den næsten ny-uddannede Markus Silles Jensen.

- Han har fuldt fortjent at komme med til DM i Skills. Han gør altid sit arbejde ordentligt og flot, siger mester.

20 år. Allerede husejer og i fast kæresteforhold med udsigt til "vi skal nok have to børn", og med succes med sit arbejde.

- Andre unge tumler rundt og drikker sig stangstive og i hegnet. Hvad med dig?

- Det har aldrig rigtigt sagt mig så meget. Jeg vil hellere arbejde og så nyde det, når jeg bliver ældre, siger han.