I så fald behøver man ikke at ringe til brandvæsnet med det samme, for eventuel røg skyldes med stor sandsynlighed, at dele af heden bliver brændt af under kontrollerede forhold.

Det skriver Sydvestjysk Brandvæsen på det sociale medie X.

Naturstyrelsen og Forsvaret kommer i løbet af måneden til at foretager kontrollerede afbrændinger på strækningen mellem Nymindegab og Ho Bugt.