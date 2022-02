Indbrudsbølge får politiet til at skrue op for indsats

For flere husejere i Varde, Vejen, Tønder og Ribe står februar måned ikke som en særlig god måned.

Siden torsdag den 10. februar har en eller flere indbrudstyve nemlig været på spil i landsdelen. Indbrudsbølgen får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at nedsætte en helt særlig gruppe af betjente, som skal forsøge at sætte en stopper for gerningsmanden eller gerningsmændene.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Efter adskillige år med færre og færre indbrud ser vi nu en indbrudsbølge. Og ingen skal være i tvivl om, at vi tager de mange indbrud seriøst, særligt da det skaber meget utryghed hos de ramte borgere og i kvarteret, hvor der har været indbrud, understreger politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Særlig task force

I forvejen har politikredsen faste indbrudsgrupper tre steder i landsdelen, men har nu helt ekstraordinært nedsat en særlig task force, hvor al efterforskning og alle informationer om mulige gerningsmænd til indbrudsbølgen bliver samlet, og indsatsen bliver også koordineret her.



- Nu fokuserer vi kræfterne yderligere om netop denne indbrudsbølge. Der kan meget vel være tale om, at det er den eller de samme gerningsmænd, der opererer flere steder i politikredsen, men vi holder selvfølgelig alle muligheder åbne, fremhæver Kaj Nielsen.

Han peger i denne sammenhæng på, at politiet tidligere på måneden efterlyste en mand, der mistænkes for at stå bag 17 indbrud i Vejen. Og efterforskningen skal således afdække, om personen kan knyttes til indbrud i andre dele af politikredsen.