Ingen erstatning til leverandør af minkudstyr: - Jeg er rystet

Mens minkavlerne står til at modtage milliarder af kroner som kompensation for, at minkerhvervet er lukket fuldstændigt ned, ser det sort ud for visse dele af de brancher, som har leveret udstyr til minkfarmene. En af dem er Simon Madsens virksomhed 2M-Group A/S i Billum ved Varde, som er rystet over, at hans virksomhed ikke er omfattet af minkaftalen.



- Det handler om, at der skal være ret og rimelighed i aftalen. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan man kan lave en aftale som denne for følgeerhvervene til minkbranchen, siger han.

Regeringen indgik mandag aften en aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19. I den lægges op til at yde erstatning til følgeerhverv, hvis mere end halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-19 stammer fra handel med danske minkproducenter. Samtidig skal virksomhedens produktion ikke umiddelbart kunne omlægges til anden aktivitet.

Det er her, 2M-Group kommer til kort. Kun 25-30 procent af virksomhedens omsætning er relateret til minkavlerne, og dermed opfylder virksomheden ikke betingelsen for at få del i de mange milliarder i minkaftalen. Simon Madsen synes, det handler om det tab, man lider, og ikke om hvor mange procent, det drejer sig om.

- Det svarer til, at kommunen skal anlægge en ny vej ned igennem byen. Så barberer de lige fire meter ind til hver side i alle haverne, og siger til husejerne, at det er under 50 procent af deres ejendom, så derfor får de ikke noget for det. Det er jo ikke rimeligt, siger han.