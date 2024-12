Ingrid inviterede fotovogn indenfor - det fortryder hun i dag

Hver dag kaster billister skrald i Ingrid Marie Lorentzens indkørsel, fordi hun i juli tillod en fotovogn at parkere. Nu ligger hun på lur for at fange gerningsmændene.

Tomme ketchupflasker, emballage fra færdigretter, sølvpapirskugler, plastikbøtter og mælkekartoner. Det er bare nogle af de ting, Ingrid Marie Lorentzen mandag til fredag samler op i sin indkørsel på Varde Hovedvej ved Bramming. - Jeg oplever det som meget, meget krænkende og grænseoverskridende. Jeg kan ikke leve med, at det er en losseplads.

Skraldet blæser nemlig ikke tilfældigt ind på hendes grund. Det bliver kastet målrettet fra billister, der har set sig sure på hende. Helt enkelt, fordi hun i juli sagde ja til, at en fotovogn måtte parkere på hendes grund. - Jeg kan ikke klare at gå op og hente min avis. Jeg kigger til højre og venstre, før jeg går derop, fortæller Ingrid Marie Lorentzen, hvis hus ligger for enden af en længere indkørsel fra vejen. Den fem måneder lange chikane - som stadig står på - har også fået konsekvenser for politiets indsats på adressen. - Jeg har bedt dem om ikke at holde her mere. Og jeg er vred over, at jeg skal sige, at de ikke må, siger hun. Men trods flytningen af fotovognen på hendes adresse, så kaster flere billister stadig skrald i indkørslen.

- Et dyrt 'ja' Ingrid Marie Lorentzen har boet på Varde Hovedvej siden 1996. De seneste tre år alene, efter hendes mand gik bort i 2021. I sommer bankede en ansat fra politiet på døren for at høre, om de måtte parkere en fotovogn i buskadset på hendes grund. - Og det var de meget velkomne til, for jeg ved, hvor idiotisk folk kører herude.

Et stykke af Varde Hovedvej er et fokusområde for Syd- og Sønderjyllands Politi, når det kommer til hastighed hos billister. - Det startede med sølvpapirskugler, som jeg undrede mig over. Og da jeg fortalte det til ham i fotovognen, genkendte han problemet med det samme. Siden har chikanen mod den 75-årige pensionist udviklet sig. I de værste tilfælde er der blevet tømt hele skraldeposer. - Jeg føler mig meget alene i verden om det.

På vagt om natten Hos Syd- og Sønderjyllands Politi er de overraskede over den virkelighed, som Ingrid Marie Lorentzen møder. - Jeg synes, det er trist, når det bare er en borger, der gør sin borgerpligt. Jeg er faktisk smårystet over, at folk chikanerer på den måde, fortæller Jan Lambertsen, der er politiinspektør.

Episoderne er ikke blevet politianmeldt endnu. Men skulle det ske, så er Syd- og Sønderjyllands Politi klar til at skride ind. - Hvis det fortsætter, så har vi udstyr, der kan fange vedkommende. Det er ikke et problem, så sætter vi bare overvågning op på stedet. Bør I ikke advare borgere, der lægger grund til en fotovogn, om, at man kan opleve chikane? - Hvis det var en tendens, og noget der var almindeligt, så jo - men det er ikke almindeligt, så det har vi ikke gjort, fortæller Jan Lambertsen.

Selvom det endnu ikke er blevet til en konkret anmeldelse, så har vestjyden i flere tilfælde taget sagen i egen hånd. - Jeg har siddet ved indkørslen i to nætter for at se, hvad mønsteret er. Kører bilen herind? Jeg er gået derop fra klokken 23 til 07 for at se, om jeg kan få deres nummerplade. Så kan jeg springe ud, hvis de kommer, fortæller hun. Derudover er hun ved at få installeret overvågning på grunden, som forhåbentlig skal fange gerningsmændene. - For at sige det rent ud, vil jeg have hævn. Jeg får stadig skrald, selvom fotovognen ikke holder her længere.