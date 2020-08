Inspirationsdag skal få unge til at vælge forsvaret

Hvis man som ung ikke er kommet ind på sit drømmestudie, er en tur i trøjen måske noget. Det håber forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet i hvert fald at overbevise de unge om.

Det er vigtigt for hele forsvaret, at vi gør opmærksom på alle de uddannelses- og jobmuligheder, der er. Morten Lykke Bøndergaard, civilt ansat i forsvaret

Derfor var der i dag inspirationsdag på Varde Kaserne, hvor unge interesserede kunne få pulsen op på forhindringsbanen og få en snak med ansatte fra forsvarets mange forskellige uddannelser.

Forsvarsministers ide

Morten Lykke Bøndergaard, der er civilt ansat i forsvaret, glædede sig over den gode mulighed for at få tag i de unge.

- Det er vigtigt for hele forsvaret, at vi gør opmærksom på alle de uddannelses- og jobmuligheder, der er. Selvfølgelig også med henblik på, at folk bliver ansat i faste stillinger derefter, siger han.

Inspirationsdagen er forsvarsminister Trine Bramsens (Socialdemokratiet) ide. Hun vil gerne fiske nogle af de 55.000 unge, der er blevet ledige siden marts og give dem en uddannelse i forsvaret.

Både flyvevåbnet, hæren, beredskabsstyrelsen, hjemmeværnet, forsvarets vedligeholdelsestjeneste og forsvarets personelstyrelse havde torsdag repræsentanter i Varde, som de unge kunne tale med.

- Mange unge tager deres basisuddannelse, det vi i gamle dage kaldte værnepligten. Og derefter bygger man videre på den. Det kan være et speciale som mekaniker, sergent eller måske endda officer. Man skal selvfølgelig brænde for det at være soldat, og den specielle ånd og sammenhold, der er, sagde Morten Lykke Bøndergaard.

Udfordringer og sammenhold

Tobias Skjøtt Jensen fra Viborg er en af de unge, som overvejer en karriere i forsvaret. I hvert fald har han tænkt sig at hoppe i trøjen, når studenterhuen er sat på hovedet næste år. Derfor var dagens arrangement en god anledning til at få lidt mere viden om mulighederne.

Tobias Skjøtt Jensen fik pulsen på på forhindringsbanen. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

- Det har været rigtig godt. De har været gode til at fortælle os om tingene, og vi har fået lov til at prøve forhindringsbanen og fået pulsen lidt op, sagde Tobias Skjøtt Jensen.

- Jeg vil gerne udfordres, lave noget fysisk i min hverdag og føle, at jeg har et tæt sammenhold med dem, jeg er sammen med. Det regner jeg med at få som værnepligtig, sager han.

