Jan er ellevild - har ventet på denne dag i over 25 år

Fra el til å

Og i dag var så den store dag. Hvor en gravemaskine tog det ikke første men SIDSTE spadestik. Den fjernede simpelthen den jord, der blokerede vandet i at løbe ind i Holme Å fra den kunstigt anlagte kanal, der siden 1921 har transporteret vandet herfra til Karlsgårdeværket for dér at producere strøm.

Det er for længst blevet urentabelt at producere strøm her, men først i 2012 blev Karlsgårdeværket slukket. Mens gravemaskinen åbnede for vandet, så det kunne fosse ind i Holme Å, kørte en bulldozer læssevis af anden jord ned i kanalen og lukkede den på den måde. Nu var el blevet til å.