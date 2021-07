Jobpatruljen: Unge betjener farlige maskiner, arbejder for mange timer og mangler lønsedler

En sag om seksuel krænkelse, en anden om børn under 15 år, der serverede alkohol og masser af eksempler på ungarbejdere, der betjener farlige maskiner, ikke får de pauser, de har krav på, og som bliver betalt med sorte penge.

Der var nok at komme efter i Varde Kommune, da fagbevægelsens jobpatrulje den 15. juli besøgte i alt 71 virksomheder i både by- og ferieområder i kommunen.

- De gav desværre et billede af, at der sker massive brud på ungarbejderes rettigheder i Varde Kommune, siger koordinator for fagbevægelsens jobpatrulje i Sydjylland, Angelika Thøgersen, ungdomskonsulent i HK.

Hun forventer, at der bliver rejst en sag om seksuel krænkelse på en virksomhed, og en anden er meldt til politiet for at lade børn under 15 år servere alkohol, men de generelle billede er, at de unge arbejdede i væsentligt længere vagter, end det er tilladt, når man er ungarbejder, siger Angelika Thøgersen.

- Når man er under 18 år, må man maksimalt arbejde otte timer om dagen, men 12-timers vagter er desværre meget udbredte i Varde Kommune.

- Vi fik en følelse af, at jungleloven hersker der. Det er ubetinget den dag på årets jobpatrulje, hvor vi oplevede flest regelbrud, siger hun.

De unge omgår selv reglerne

Jobpatruljen består af unge mennesker, som bruger lidt af deres sommerferie på at bevidstgøre ungarbejderne og deres arbejdsgivere i håbet om at skaffe dem bedre løn- og arbejdsvilkår.

Fra 6. juli til 17. juli har de besøgt knap 800 virksomheder i Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vojens, Sønderborg, Esbjerg, Horsens, Hedensted, Billund, Vejen, Varde, Vejle og Kolding.

- Mit generelle indtryk er, at tingene foregår, som de skal, på langt de fleste virksomheder, og der er rigtig mange steder, hvor ungarbejderen selv vælger at omgå reglerne.

- For eksempel ignorerer de, at de ikke må løfte mere end 12 kilo, og så fandt vi 15-20 steder, hvor ungarbejdere arbejder virkeligt groft mange timer. En ung, der er færdig med 9. klasse, må maksimalt arbejde otte timer, men der er rigtig mange steder, hvor de arbejder 12 timer, siger Angelika Thøgersen.

Vil bare gerne tjene nogle penge

- Vi oplever også, at de unge rigtig gerne bare vil tjene nogle penge. Men der skal være en arbejdsgiver der siger, godt, men det må du altså ikke, det her, siger hun.

- Den generelle er, at når der er noget at komme efter, så er der lidt af det hele. De unge betjener farlige maskiner, arbejder for mange timer og der mangler lønsedler.